أمين وشركاه وساعة ونص.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات؛ خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "خليج نعمة" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "أحلام عمرنا" الساعة 8 مساء، وفيلم "ساعة ونص" الساعة 10 مساء، وفيلم "غبي منه فيه" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "وجها لوجه" الساعة 4 مساء، وفيلم "همام في أمستردام" الساعة 7:30 مساء، ومسرحية "جوليو ورومييت" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides الساعة 5:30 مساء، وفيلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales الساعة 8 مساء، وفيلم Jonah Hex الساعة 10 مساء.

قناة fox action movies

عرض فيلم The Brothers Grimsby الساعة 4:30 مساء، وفيلم Mission: Impossible- Rogue Nation الساعة 5:50 مساء، وفيلم Terminus الساعة 8 مساء، وفيلم We Were Soldiers الساعة 9:30 مساء، وفيلم Kill Zone 2 الساعة 11 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساء، ومسلسل "أبو العروسة" الساعة 6:30 مساء، ومسلسل "عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساء، ومسلسل "الكبير أوي" الساعة 9 مساء، ومسلسل "الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساء.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "شبر ميه" الساعة 4 عصرا، ومسلسل "نصيبي وقسملك" الساعة 6 مساء، ومسلسل " في أيد أمينة" الساعة 7 مساء، ومسلسل "الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساء، ومسلسل "حارة اليهود" الساعة 9 مساء.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "حكايات بنات" الساعة 5 مساء، ومسلسل "يا رجالة العالم اتحدوا" الساعة 6 مساء، ومسلسل "بوابة الحلواني" الساعة 7 مساء، ومسلسل "ذات" الساعة 8 مساء.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل "دلع بنات" الساعة 5 مساء، ومسلسل "وادي الملوك" الساعة 6 مساء، ومسلسل "حب لا يموت" الساعة 7 مساء، ومسلسل "دكتور أمراض نسا" الساعة 8 مساء، ومسلسل "السبع بنات" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "أمين وشركاه" للكوميديان أحمد أمين الساعة 9 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي الساعة 9 مساء، وبرنامج "المسامح كريم" للإعلامي جورج قرداحي الساعة 11 مساء.