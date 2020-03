أفلام ومسلسلات وبرامج.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان بحملة تدعو إلى البقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات؛ خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "العرضحالجي" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "شيّلني وأشيّلك" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "جمهورية إمبابة" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "ميدو مشاكل" الساعة 8 مساءً، و"تيمور وشفيقة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "واحد صعيدي" الساعة 12 صباحًا، و"عنتر زمانه" الساعة 2 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الوحوش الصغيرة" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "العيال هربت" الساعة 7:30 مساءً، و"غرام الأفاعي" الساعة 11 مساءً.

قناة MBC 2

عرض فيلم This Means War الساعة 12:30 ظهرًا، وKillers الساعة 2:30 ظهرًا، وفيلم Hansel and Gretel: Witch Hunters الساعة 4:30 عصرًا، وفيلم Dracula Untold الساعة 6:30 مساءً، وفيلم الأكشن Clash of the Titans الساعة 8:30 مساءً، وفيلم Wrath of the Titans الساعة 10:30 مساءً، وفيلم Underworld: Blood Wars الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 1 ظهرًا، و"حارة اليهود" الساعة 3 عصرًا، و"في الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"شبر مية" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً.

قناة DMC

عرض مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 8 مساءً.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الجماعة2" الساعة 9 مساءً، و"حكايات بنات4" الساعة 10 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة CBC

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزّر فزّر" الساعة 10 مساءً.