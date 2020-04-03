كوفيد 19.. ماذا يعني اسم الفيروس المستجد؟

منذ بداية العام الجاري، سيطرت حالة من الرعب والقلق على مختلف دول العالم جراء ظهور الفيروس المستجد من عائلة كورونا، والذي حصد آلاف الأرواح وأسقط المصابين، ليتجاوز المليون إصابة أمس، مع زيادة حادة في عدد الحالات في الولايات المتحدة وسط استمرار زيادة عدد الوفيات في إيطاليا وإسبانيا، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز".

وأودى المرض بحياة ما يفوق 51 ألفا حتى الآن وأعلى عدد وفيات من نصيب إيطاليا تليها إسبانيا ثم الولايات المتحدة، فيما بلغ عدد الحالات 100 ألف في 55 يوما، ثم وصل إلى نصف مليون خلال نحو 76 يوما وتخطى المليون خلال الأيام الثمانية الماضية فحسب، ويتخطى معدل الوفيات العالمي حاليا الخمسة بالمئة من كل الحالات المؤكدة المعروفة.

في مطلع فبراير الماضي، أطلقت منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا المستجد اسم "كوفيد 19"، والذي احتل باستمرار محركات البحث في العالم لمتابعة أحدث الأخبار بأنه سواء الإصابات أو الوفيات أو اللقاح المضاد المنتظر له.

ووفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، فإن الاسم الإنجليزي للمرض مشتق كالتالي "CO" هما أول حرفين من كلمة كورونا "CORONA"، أما حرفا الـ"VI فهما اشتقاق لأول حرفين من كلمة فيروس "Virus" وحرف الـ "D" هو أول حرف من كلمة مرض بالإنجليزية " diseas"، أما "19" فهي تعود إلى عام 2019، حيث بدء انتشار المرض في ديسمبر الماضي.

وسبق أن جرى إطلاق على هذا المرض اسم 2019 novel coronavirus أو NCOV-19"، ولكن "فيروس "كوفيد-19 جديد حيث يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس، والذي يتسبب بمرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس" وبعض أنواع الزكام العادي.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية ذلك الاسم حينها، بهدف ألا يشير إلى موقع جغرافي أو حيوان أو فرد أو مجموعة من الأشخاص، وفي نفس الوقت يكون واضحا وعلى صلة بالفيروس، حيث إن البعض كان يطلق عليه بالبداية "فيروس سووهان" أو "الفيروس الصيني"، وهو ما نددت به بكين.