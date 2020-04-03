بولس حليم: وقف تعليق صلوات أسبوع الآلام بالكنائس جاء بعد دراسة متأنية

علق القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، على قرار وقف صلوات أسبوع الآلام بسب فيروس كورونا، قائلا إن الكنيسة من مكونات المجتمع، ونبض الوطن والشارع، وتضع الكنيسة الإنسان في أهم الأولويات، ما دفعها بعد دراسة متأنية وبعد متابعة لحظة بلحظة مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف حليم، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، أن صلوات أسبوع الآلام تعتبر من أقدس الصلوات خلال العام للمسيحيين، لكن فضلت الكنيسة سلامة المواطن المصري على ذلك، ومن هنا جاء قرار تعليق كل الصلوات والمناسبات الكنسية الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الكنيسة قررت المساهمة بـ3 ملايين جنيه؛ لتوفير أجهزة التنفس الصناعي لـ"صندوق تحيا مصر"، كما أن الإيبارشيات ستوفر الملابس الصحية للأطباء والممرضين، إضافة إلى قيام الكنيسة بتنظيم حملات توعوية لفيروس كورونا للمواطنين بالشوارع.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنها تثق في تفهم الأقباط للقرارات التي اتخذتها سكرتارية المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شملت إغلاق الكنائس ومنع الصلوات، خلال فترة الأسبوع المقدس الذي يشمل "أسبوع الآلام وعيد القيامة"، ومن المقرر أن يبدأ أسبوع الآلام في 12 أبريل الجاري، فيما يتم الاحتفال بالعيد يوم 19 أبريل.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الوطن"، إن الكنيسة تثق في وعي الأقباط لما قررته، وأنه لا توجد في أدبيات الكنيسة الاعتراض على القرارات الصادرة من البابا أو المجمع المقدس، لأنها ملزمة للجميع وهي اجراءات رعوية والضرورة التي دعت الكنيسة لاتخاذ هذه القرارات الاستثنائية سعيا لكل ما هو صالح لجميع أبناء الوطن الغالي.

ويعد عيد القيامة، من أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، ويستذكر فيه المسيحيين قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، بحسب الاعتقاد المسيحي، وينتهي فيه الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يوماً.