غدا.. براعم برلمان الشباب بشمال سيناء يبدأون حملة للتعقيم ضد كورونا

تشهد محافظة شمال سيناء، غدا السبت، انطلاق أكبر حملة تعقيم على مستوى الأندية والمراكز بجميع مدن وأحياء المحافظة.

وقال إيهاب بيتا، مدير الشباب والرياضة بالمحافظة، إن شباب البرلمان بالمراكز والأندية، سوف يقومون بأكبر حملة تعقيم ونظافة شاملة جميع المدن والمراكز بالمحافظة.

وأضاف أن الحملة المقرر انطلاقها غدا السبت، تعتبر الأكبر على مستوى المحافظة، حيث ستكون شاملة وموسعة.

وأوضح ناصر العزازي، مدير مركز نادي العريش الرياضي، والساحة الشعبية، أنه يتم عقد ندوات توعوية "أون لاين" يتم خلالها استضافة شيوخ ومفكرين وأطباء لتوعية الأهالي بضرورة الالتزام بالتعقيم وعدم الخروج من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "العزازي" أن حملات التوعية انطلقت على عدة مستويات أولها الندوات التي كانت تعقد على الإنترنت من المركز والأخرى التي كانت تنطلق من خلال بث مباشر خلال أوقات المساء، بعد بدء سريان الحظر المفروض على مدن الجمهورية ومنها شمال سيناء.