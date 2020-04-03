ضبط 66 ألف طن أسمدة وأعلاف مغشوشة و55 مخالفة لقانون الصيد بالإسماعيلية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمثلت تلك النتائج في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني عن ضبط (2 شركة مبيدات، 2 محل مبيدات، متجر أسمدة ومبيدات، 3 سيارات محملين بأعلاف)، بنطاق مديريتي أمن القاهرة والإسماعيلية بمضبوطات بلغت (عدد 411 لتر مبيدات حشرية، و23,500 طن أسمدة، و2,500 طن مبيدات، و40,600 طن أعلاف حيوانية وداجنة) بدون تسجيلات، مغشوشة ومقلدة وغير مصرح بتداولها، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

وفي مجال حماية البيئة، تم ضبط (5) منشأت متنوعة الأنشطة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بالمخالفة لقانون البيئة، كما تم ضبط (22) قضية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بالمخالفة لقانون البيئة.

وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (55) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، بينما في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، وكذلك ضبط (4) قضايا عبارة عن إلقاء المخلفات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.