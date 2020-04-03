محافظ أسيوط يشدد على رفع مستوى النظافة واستمرار عمليات التطوير والتطهير بالأحياء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مستوى النظافة، من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تجمعات القمامة بصفة دورية على مدار اليوم، والاستفادة من الإمكانات المتاحة والمعدات ووحدة الكنس الآلي وسيارات النظافة وحاويات القمامة وتوزيعها علي الأحياء، مشدداً على ضرورة المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتوعية المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على النظافة العامة ونظافة الشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث أعمال التطوير والتجميل والتعقيم والتطهير بمدينة أسيوط وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وأسامة أنور بشاي نائب رئيس حي شرق ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.

وأكد المحافظ على استمرار عمليات التعقيم والتطهير والتعقيم التي تقوم بها المحافظة بكافة المنشأت الحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمشاركة فرق من هذه الجهات في عمليات التطهير وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن حملات التطهير بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط يترأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وحملات التطهير والتعقيم بمراكز الجنوب يترأسها المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة، وحملات التطهير بمراكز الشمال يترأسها نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبالتنسيق الكامل من الوحدات المحلية والقروية والمديريات الخدمية، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى، مناشداً المواطنين الالتزام بالمنازل .

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وأشار المحافظ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.