قائد القوات الأمريكية: لا نصدق عدم وجود حالات كورونا في كوريا الشمالية

أعرب قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز، عن عدم تصديقه لمزاعم كوريا الشمالية بعدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لديها.

وقال الجنرال الأمريكي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، : "الإدعاء الكوري الشمالي مستحيل طبقا لجميع المعلومات التي رأيناها"، مشيرا إلى أنه لا يعلم تعداد مصابي كورونا في كوريا الشمالية.

وأكد أن بيونج يانج أقدمت على إجراءات قاسية داخل جيشها وأغلقت معابرها الحدودية، وذلك في شهر فبراير وأوائل مارس الماضيين.

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تجاور جغرافيا اثنتين من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما الصين وكوريا الجنوبية.