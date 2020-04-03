للأسبوع الثاني.. حملات أمنية مكثفة على بوابات وشواطئ رأس البر

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تكثيف الحملات والخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ مدينة رأس البر، تفعيلاً للقرارات المتخذة خلال الأسبوع الماضي بغلق منطقة اللسان وشواطئ المدينة، لحين صدور إشعار آخر، وكذلك منع دخول غير المقيمين بها خلال يومي الجمعة والسبت.

هذا وقد أشارت المحافظ، إلى أن تلك الإجراءات جاءت للحد من التجمعات والتي تعد ضمن التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid19).

كما ناشدت "عوض"، مجددا، جموع المواطنين بالالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية وفقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية، وعدم التواجد بالتجمعات نهائياً حفاظاً على سلامتهم.