"خبير": الاتحاد الأوروبي سيخرج من أزمة كورونا في وضع أقوى

قال الدكتور محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية، إن الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية للتعامل مع فيروس كورونا حتى الآن تتخذ على الصعيد الوطني، وليس قرار الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا يرجع لتباين واختلاف انتشار الوباء من دولة لأخرى.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"،: "هناك رغبة لدول الاتحاد في توطين التعاون فيما بينها لاتخاذ إجراءات مشتركة، وتم الاتفاق على إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء".

وأكد أن هناك رغبة أوروبية للتعاون بشكل أكبر لكل المجالات في المستقبل، فالبعض يرى أن أزمة كورونا قد تؤثر على وحدة الاتحاد الأوروبي، ولكن على العكس، ستبحث هذه الدول على أن تكون قوة على الساحة الدولية خاصة الوقوف أمام العملاق الجديد وهو الصين والولايات المتحدة.

وأشار بركات إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيخرج في وضع أقوى بعد الانتهاء من أزمة كورونا، مؤكدا أن المواطن والحكومات الأوروبية ستشعر بضرورة أن يكون هناك اتحاد قوي، خاصة أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية كمعسكر غربي أصبح ضئيلا الآن.