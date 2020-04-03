مدير "فيروسات حميات دسوق" يتبرع براتبه للمستشفى: أقل حاجة أقدمها لبلدي

في مبادرة إنسانية تبرع شومان ربيع مدير مركز الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات دسوق، والقائم بأعمال مدير المستشفى، بكامل مستحقاته المالية التي أقرتها وزارة الصحة نظير قيامه بمهام وظيفته الجديدة.

عن تلك المبادرة يقول" شومان"، إنه رأى أن من الأفضل ألا يحصل على تلك المكافآت في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، حيث أن هناك أولويات تأتي في مؤخرتها الأموال: "فيروس كورونا وباء، ولازم كلنا نتحد علشان نتصدي لخطورته، ومرتبي ده أقل حاجه ممكن أقدمها لبلدي في الظروف دي".

يحكي "ربيع" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن ظروف تولية إدارة المستشفى، ويقول إنه مع بداية ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كفرالشيخ أسندت له مهمه إدارة المستشفى مؤقتا لحين تعين مدير جديد للمستشفى خلفا للسابق: "كنت عائدا من كفر الشيخ بعد اجتماع مطول مع وكيل الصحة بالمحافظة، وأُبلغت بقرار تعيني بعد الاجتماع بساعتين، وقتها كنت في عيادتي الخاصة، واستاذنت وخرجت على المستشفى لمباشرة مهام عملي الجديد".

يشير "شومان" إلى أن ما دفعه إلى التبرع براتبه هو نقص المستلزمات وأدوات التعقيم والوقاية في المستشفى، الأمر الذي اضطره إلى الاستعانة ببعض الأدوات من مستشفى دسوق العام المجاور له: "مكنش ينفع أفضل آخد من المستشفى اللي جنبي كل يوم، فبادرت بشراء كمامات على نفقتي الخاصة بمساعدة بعض الزملاء وأصحاب الصيدليات".

كما قرر غلق عيادته الخاصة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها ويختفي الفيروس، حيث قرر أن يتفرغ لإدارة المستشفى: "فكرت في مبادرة بشجع فيها رجال الأعمال والأطباء والمستشارين، إنهم يتبرعوا بأدوات تعقيم مش بمبالغ مادية، وفعلا وجدت ترحيب شديد من صديقي دكتور أشرف سليمة استشاري النساء والتوليد في مستشفى دسوق العام، واللي طرح عليا فكرة عمل لجنة تضم جميع الأطراف الراغبة في التبرع للمستشفى، وبعد كده اللجنة تشتري المستلزمات وتجيبها المستشفى بشهادة إدارية، بعد تقديم المستشفى طلب رسمي بنواقصها من الأدوات دي، وفعلا المبادرة لاقت ترحيبا واسعا، وقدرنا نوفر أدوات تعقيم ومستلزمات بحهود أهلية".