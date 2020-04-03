"صندوق الإدمان" يطلق المرحلة الثانية من حملة "شيشتك هتعديهم.. بطلها"

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من حملة " شيشتك هتعديهم .. بطلها واحميهم" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين، خاصة الشيشة، وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم بث ثاني فيديوهات الحملة إليكترونيا من خلال صفحة الصندوق علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" والتي يصل عدد المتابعين لها إلي ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب، وكذلك الروابط الإلكترونية للمتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم إلى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .

تستهدف حملة التوعية التى يشارك فيها إعلاميين ومتخصصين وشخصيات مؤثرة، إبراز خطورة التدخين خاصة أن تقرير لمنظمة الصحة العالمية أشار إلى وفاة ما يقرب من 8 مليون شخص سنويا فى العالم بسبب التدخين، وأن المدخنين هما أكثر الفئات عرضة للوفاة في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لأن التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة، في الوقت الذى يعد من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو تقوية الجهاز المناعي واتباع كافة الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

فيما شهدت الحملة تفاعل كبير من جانب الشباب بشكل إيجابى وحصل الفيديو الثاني من الحملة على 27 ألف شير خلال 24 ساعة على صفحة الصندوق فقط، كما قامت منظمة الصحة العالمية بنشره على صفحتها حيث تضمن رسائل توعوية حول خطورة التدخين .

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إليكترونيا وبث فيديوهات "اون لاين" للتوعية بخطورة التدخين ومدى العلاقة بين التدخين والإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن هناك متابعة بشكل مستمر لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضى الإدمان المحتجزين بها، وأنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل "ارتفاع درجة الحرارة "يتم عزلة فوراً ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلي برنامج العلاج مرة أخري، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان، وكذلك التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية "كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات" بشكل مستمر .