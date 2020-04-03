خروج 6 حالات من مستشفى عزل أبوخليفة بعد تأكيد شفائهم من كورونا اليوم

سجل مستشفى أبوخليفة للحظر الصحي، اليوم الجمعة، خروج 6 حالات تحولت نتائج تحليل عيناتهم الطبية من إيجابى إلى سلبي بينهم حالة من محافظة المنوفية، وأخرى من الجيزة، وحالتان من بورسعيد، وحالتان من محافظة الدقهلية، ليصل إجمالي عدد الحالات التي خرجت حتى الآن 34 حالة، وذلك بعد خروج 3 حالات أمس.

وكشفت مصادر طبية من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، أن الحالات التي تم التحليل لها اليوم 6 حالات، ليصل الإجمالى إلى 33 حالة حتى الآن، وتم شفائهم جميعا من المستشفى بعد انتهاء كافة الإجراءات الطبية والقانونية وموافقة وزارة الصحة.