"غرفة الإسماعيلية" تطالب بتسهيل عمل التجار خلال فترة الحظر

طالب المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتيسيرعلى تجار الإسماعيلية وتسهيل عملهم أثناء فترة الحظر، والسماح بدخول سيارات المواد الغذائية والأدوية في أي وقت طوال أيام الأسبوع والسماح لمحلات السوبر ماركت والصيدليات والبقالة والمخابز وتجار الخضار والفاكهة العمل طوال اليوم بشرط توفير دليفري لتوصيل الطلبات وغلق جزء من الأبواب أثناء الحظر.

وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية على أصحاب المحلات والمطاعم والسوبر ماركت التي تعمل أثناء فترة النهار بعدم تكدس المواطنين أمام المحلات وتوفير مساحات للتحرك والتنقل دون الاختلاط للحفاظ على التعليمات التي من شأنها ضمان سلامة المواطنين من العدوى.

وقال "عثمان" إن السلع متوفرة بشكل كبير، وهناك دور هام على التاجر والمستهلك، ويتمثل دورالتاجر فيى الحفاظ على الأسعار والاكتفاء بهامش ربح لأنه يمثل أحد المقومات الهامة للخروج من أزمة كورونا بعيدا عن الاحتكار ورفع الأسعار ، وأن أجهزة الدولة كلها تعمل من أجل منع الاحتكار أو استغلال حاجه الناس ورفع الأسعار.

وأضاف أن المواطن عليه دور هام في شراء ما يحتاجه فقط، وعدم التكالب على الشراء، لأن العرض والطلب وسحب السلع بشكل كبير من الأسواق من شأنه أن يؤثر على المخزون الاستراتيجي للسلع بالمحافظة.