كونتي: أوروبا بحاجة لقفزة نوعية لمواجهة أزمة كورونا

رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة، أن التكتل الأوروبي الموحد بحاجة إلى "قفزة نوعية"، تؤهله للعمل كاتحاد حقيقي من الناحيتين "السياسية والاجتماعية قبل الاقتصادية".

وجاء حديث كونتي ردا على رسالة "اعتذار" لإيطاليا وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي نشرتها أمس الخميس صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بشأن تأخر الاستجابة الأوروبية لحالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الراهنة في البلد الأوروبي الأكثر تضررا بفيروس كورونا، حسبما أفادت به وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأعرب كونتي، في مقال نشرته الصحيفة نفسها، عن ترحيبة بمقترح آلية أمان "Sure" الأوروبية لمواجهة التكاليف التي على عاتق الحكومات الوطنية لتمويل دخل العاطلين مؤقتا في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنها مبادرة إيجابية لأنها ستسمح بإصدار سندات أوروبية بحد أقصى قدره 100 مليار يورو.

وقال: "الموارد اللازمة لدعم أنظمتنا الصحية، وضمان السيولة في وقت قصير لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين العمالة ودخل العاملين المستقلين، هي أكثر من ذلك بكثير، وهذا بالتأكيد لا ينطبق على إيطاليا فقط، لهذا السبب فإننا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك".