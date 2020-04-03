بالأرقام.. تعرف على مصابي كورونا في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

حصلت" الوطن" على نسخة من المستشفيات والأماكن المستخدمة لعزل المرضى وعدد الحالات التي تم استقبالها وجاءت علي النحو التالي:

مستشفى النجيلة في مرسى مطروح تضم 88 حالة وحالة في الرعاية المركزة، وخروج 38 بعد الشفاء ونسب الشفاء بلغت 25% ولا وفيات، ومازال في المستشفى 50 وطاقتها الاستيعابية 56 حالة.

ووقع اختيار الوزارة على مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، حيث دخلها 88 حالة منهم حالتين في الرعاية المركزة، خرج منهم 25 بعد شفائهم، وبلغت نسبة الشفاء 16% وعدد الوفيات 6 ومازال في المستشفى 57 مريضًا .

وتضم مستشفيات العزل مستشفى العجمي ودخلها 180 حالة، تم إيداع أحدهم في الرعاية المركزة، وخرج منهم 14 حالة بنسبة شفاء 9% فيما بلغت أعداد الوفيات 11 حالة، ومازال في المستشفى 155 حالة.

وتضمنت المنظومة مستشفى إسنا ودخلها 116 حالة، وتم إيداع 3 حالات غير الرعاية المركزة، خرج منهم 53 حالة بنسبة شفاء 34% فيما بلغت الوفيات خمسة حالات، ومازال في المستشفى 58 مريضًا.

واستقبل مستشفى قها 74 حالة، مازالوا جميعا تحت العلاج، ودخلت منهم حالة للرعاية المركزة، وبلغت عدد حالات الوفاة 3 حالات.

بينما استقبل مستشفى العجوزة 91 حالة دخل منهم الرعاية حالة واحدة، ومازالوا جميعا تحت العلاج، فيما توفيت منهم حالتين فقط.

واستقبل مستشفى تمي الإمديد 19 حالة، مازالوا جميعا تحت العلاج.

وكشفت الإحصائيات عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر عن تصدر محافظات القاهرة بعدد إصابات ١٧٥ إصابة يليهم محافظة الإسكندرية بعدد إصابات ١٠٥ ثم دمياط ٩٨ يليهم أسوان ٧٥ إصابة

وتضمنت الإحصائيات محافظة البحر الأحمر ٦١ إصابة ثم الأقصر ٤٤ إصابة

كما أوضحت إحصائيات وزارة الصحة عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وتضمنت إصابة ٨٠٣ مصري بفيروس كورونا فيما بلغت عدد الأجانب المصابين بفيروس كورونا ٦٥ أجنبي

وأكدت الإحصائيات أن جنسيات المصابين منها ١٧ فرنسي و ١٧ إيطالي و ٩ ألماني و ٨ أمريكي و ٢ من الهند و ٢ من روسيا و إصابة واحدة لكلا من الصين و سويسرا و بريطانيا و المغرب والأردن وماليزيا وكندا وليبيا والسعودية.