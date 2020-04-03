وزير خارجية بريطانيا يشكر مصر على جهودها في إعادة 13 ألف من مواطنيه لبلادهم

وجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الشكر إلى مصر على دعهما المتواصل والمساعدة في عودة 13 ألف بريطاني الى بلادهم.

وقال "راب"، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " أتوجه بالشكر إلى مصر على دعمها المتواصل والمساعدة في عودة 13000 بريطاني إلى بلادهم ، إن التعاون المصري في ذلك الوقت كان هاما للغاية".

وزير بريطاني: الوفيات قد تصل إلى ألف حالة يوميًا في عيد الفصح

من جانبه، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، إن تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيصل إلى ذروته في بريطانيا بحلول عيد الفصح الموافق 12 أبريل الجاري.

واقترح هانكوك، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، أن ذروة الوباء قد تكون خلال أسابيع، وأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تستعد لارتفاع في عدد الوفيات يصل إلى ألف حالة وفاة في اليوم الواحد ، أو أسوأ من ذلك في الفترة السابقة لعيد الفصح.

وأكد الوزير البريطاني، استعداد قطاع الصحة البريطاني لهذا الوضع أو أي سيناريو أسوأ من ذلك لأنه يريد أن يضمن أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية مستعدة لكل النتائج المحتملة.

163 ألفًا و194 بريطانيًا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس

وتنبأ نموذج وضعته الحكومة وخبراء الصحة العامة في بريطانيا بحدوث زيادة يومية بطيئة في حالات الإصابة بكورونا حتى يزداد عدد الإصابات بشكل كبير مرة أخرى، ما يُعرف بذروة التفشي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن 163 ألفًا و194 بريطانيًا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، ما يعد 0.2% من إجمالي عدد سكان بريطانيا، وتوفي 2921 شخصًا في المستشفيات.