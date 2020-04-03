نيويورك تسجل 562 وفاة بكورونا في 24 ساعة.. والإجمالي يصل 2935 حالة

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، تسجيل 562 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، داخل الولاية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2935.

ارتفاع الإصابات بكورونا في نيويورك إلى 102 ألف

وأشار كومو، إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولاية إلى 102 ألف و863 إصابة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وكان عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، نصح في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، سكان المدينة، بارتداء غطاء للوجه عندما يكونون في الخارج أو بالقرب من أشخاص آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وشدد دي بلاسيو، خلال المؤتمر الصحفي، على أن هذا لا يعني أنه يجب على سكان نيويورك ارتداء قناع عندما يكونون في الخارج، وأنه يجب ترك الأقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح عمدة نيويورك، أن الغطاء "يمكن أن يكون سكارف أو وشاحًا، يمكن أن يكون شيئًا تقوم بصنعه في المنزل، مثل باندانا".