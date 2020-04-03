3 آلاف عامل لتعقيم المسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم المسجد الحرام بـ 2160 لترًا من المعقمات صديقة للبيئة يوميًا، حيث تم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بعدد 3500 عامل و89 معدة تشارك في كل عملية غسيل والتي تبلغ ست مرات يومياً لعامة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، إضافة إلى غسل السجاد مرة كل خمسة أيام.

وكلفت إدارة سقيا زمزم 450 عاملاً للمشاركة في عملية تنظيف وتعقيم الحافظات والقواعد ومشارب ماء زمزم والبالغ عددها27 ألف حافظة.

وقامت إدارة الخدمات بتعقيم جميع العربات اليدوية والكهربائية الموجودة في المستودعات، وتأمين الكمامات والمعقمات في جميع مراكز الخدمة داخل المسجد الحرام وخارجه، ويأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.

وجرى توزيع عمال التعقيم على مدى24 ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، حيث يتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

من جانبه، قدم رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، اليوم ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر بتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" نسبة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار كورونا.

وأكد العجلان أن قطاع الأعمال وموظفي القطاع الخاص من السعوديين استقبلوا هذا الأمر الكريم بكل ارتياح، وسيكون له الأثر البالغ في الاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص، حيث يتجاوز المؤهلون للاستفادة من التعويض مليوناً ومائتي ألف عامل سعودي.

وقال العجلان، "إن هذا القرار المهم والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث اعتاد قطاع الأعمال على هذا الدعم في كل الظروف".

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن هذا الأمر يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الداعمة لكل قطاعات الدولة، وكذلك للمواطنين والمقيمين.

وأكد رئيس "الغرف السعودية"، أن ما تقدمه الحكومة في ظل هذه الأزمة يعد عملاً تاريخياً من حيث شمولية ونوعية الدعم، وأن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات وباء "كورونا" واستمرار القطاع الخاص كأحد أهم أذرع الاقتصاد الوطني.