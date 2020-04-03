يمنع نشاط الفيروسات.. مدينة زويل تصمم قناع تنفس مزودا بصمام زفير

صمم باحثو مدينة زويل، قناع تنفس مزود بصمام زفير قابل لإعادة الاستخدام، نظراً لسهولة انتشار فيروس كورونا من خلال الهواء الناقل لرذاذ المريض الحامل للفيروس، وذلك لتوفير أقنعة تحمي جميع العاملين في المجال الطبي من احتمالية الإصابة بالفيروس، بخاصة أن معظم الأقنعة الموجودة حاليا ذات استخدام لمرة واحدة.

وكشفت مدينة زويل، في بيان لها، أن القناع مزود بصمام زفير قابل لإعادة الاستخدام، ومصنوع من مطاط السيليكون الطبي والمعالج بمواد تمنع نشاط الفيروسات ويمكن تعقيمه بسهولة، فضلاً عن احتوائه على فلاتر قابلة للتغيير ومعالجته بطريقة قادرة على وقف نشاط الفيروسات.

وأضافت، يتميز القناع بخفة الوزن وإمكانية إعادة الاستخدام وسهولة تطهيره، بجانب إمكانية التحكم في البكتريا والفيروسات من خلال فلاتر معالجة توقف نشاط الميكروبات عامة والفيروسات خاصة، كما يمكن تصنيعه من المكونات المحلية.

ولفتت مدينة زويل، أنها بصدد توفير التمويل اللازم لدعم المشروع والحصول على إنتاج كمي خلال شهر.