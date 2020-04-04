الشريف لـ"باعة الإسكندرية": لن نقطع عيش أحد.. والإجراءات للحفاظ على صحتكم

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس، بجولة مفاجئة على الأسواق الأسبوعية غرب المدينة، للتأكد من التزام بائعيها بقرارات إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوي المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين .

وتفقد المحافظ أسواق الجمعة والحمام وسدرا للأخشاب، غرب الإسكندرية، وتم التأكد من الالتزام الكامل بقرارات الإغلاق، وأكد للمواطنين أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص ولن تتسبب في قطع عيش مواطن ، قائلا:" اتطمنوا وطمنوا الناس، جميع الإجراءت في الأساس للحفاظ على صحتكم"، لافتا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المتخذة لحين الانتهاء من خطر الفيروس .

على الصعيد ذاته، أوضح محافظ الإسكندرية، أن تم تعقيم وتطهير كافة الأسواق والمناطق المحيطة بها عقب إغلاقها ، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة، ووجه الشكر لكافة الشباب والجهات المتعاونة مع المحافظة والمتطوعة في تطهير المناطق حفاظا على سلامة مواطني الإسكندرية .