الأمم المتحدة: قلقون بشأن حالة السجناء في إيران وسط تفشي كورونا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن حالة السجناء في إيران وسط تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن عدد الإصابات بكورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم، 53 ألفا و183 شخصا، والمتوفين 3294 والمتعافين17 ألفا و935 شخصا.

الصحة الإيرانية: عدد المتعافين من الوباء بلغ أكثر من 17 ألفا

وأضاف جهانبور، في تصريح، أنه جرى خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2715 حالة جديدة للاصابة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 53 ألفا و183 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأكد المتحدث الإيراني، أن "عدد المتعافين من الوباء بلغ 17 ألفا و935 شخصا حتى الآن، ولكن للأسف توفي 134 شخصا آخرون خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3294 شخصا بينهم 4035 في وضع حرج".