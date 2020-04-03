حسب الله: التاريخ سيكتب عن إدارة مصر حربها ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك مجموعة من الحقائق والثوابت التاريخية والمهمة التى كشفت عنها مواجهة الدولة المصرية مع فيروس كورونا المستجد، فى مقدمتها أن مصر أصبحت وبحق دولة مؤسسات بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رسخ هذه الحقيقة ليس فى عقول وقلوب كل المصريين، ولكن لدى الرأى العام العالمى الذى يقف منبهرا أمام تكاتف الدولة المصرية وشعبها العظيم فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال "حسب الله" فى بيان أصدره مساء اليوم: إن الحقيقة الثانيةوهى المجهود المبذول من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،وتتمثل فى ترسيخ مبدأ التخصص فى المواجهة حيث حرص رئيس مجلس الوزراء بنفسه على تولى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى جيش مصر الأبيض كما أطلق المصريون هذا اللقب على جميع العاملين فى المنظومة الصحية.

لافتا إلى استحقاقهم لهذا اللقب لأنهم لا يتوانون لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها لإنقاذها من مخاطر فيروس كورونا.

وقال الدكتور صلاح حسب الله إنه انطلاقا من هذه الحقيقة الثانية صدرت القرارات والتكليفات الرئاسية للحكومة المصرية لمساندة ودعم جميع أجهزة الدولة لجيش مصر الأبيض، ليتقدم جميع الصفوف ومؤسسات الدولة والجميع يسير خلفه لخوض معركته وحربه الناجحة حتى الآن وبدرجة امتياز وبشهادة منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا، ونتمنى استمرار نجاحها بإذن الله حتى تحقق مصر الانتصار على فيروس كورونا.

وشدد "حسب الله" على أن الحقيقة الثالثة تتمثل فى نداء القيادة السياسية والحكومة ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات الدولة من أحزاب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدنى للشعب المصرى العظيم بأن المواجهة الحقيقية مع فيروس كورونا أصبحت تتمثل فى محور واحد فقط وهو فرض الشعب المصرى العزل المنزلى على نفسه.