شكرا جيش مصر الأبيض.. تامر مرسي ينشر فيديو لسيارات حملة دعم الأطباء

نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية، ومؤسس شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، مقطع فيديو أظهر شكر الشارع المصري، للأطباء على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

وظهر في الفيديو عدة سيارات ربع نقل، تحمل مكبرات صوت، حيث جرى تشغيل أغاني "يا حبيبتي يا مصر" بصوت الفنانة الراحلة شادية، و"تحيا مصر" بصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، و"هيوقفوك" بصوت الفنان محمود العسيلي.

كما أظهر الفيديو أيضًا، تصفيق عدد كبير من المواطنين، للأطباء من شرفات منازلهم، ضمن المبادرة التي أطلقتها المجموعة المتحدة، الخاصة بالتصفيق للأطباء.

وعلق مرسي، على مقطع الفيديو، موجها الشكر، للأطباء ووزارة الداخلية وشركة "تذكرتي".