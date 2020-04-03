عاجل.. ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في تركيا إلى 425

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 69 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 425 وفاة.

وأوضح كوجا، أنه تم تسجيل 2786 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 20 ألف و920 إصابة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكشف جدول حالات كورونا الذي تنشره وزارة الصحة التركية يوميا عن عدد الحالات المصابة، في وقت سابق، عن وجود زيادة سريعة في أعداد المصابين، حيث أصبحت تركيا البلد رقم 10 في حالات الوفيات، كما أصبحت خلال العشرة أيام السابقه هي أسرع دولة في العالم يزداد فيها عدد الإصابة بكورونا.