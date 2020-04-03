"الصحة": قررنا عزل عدد من الأسر بـ 8 محافظات للحد من كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بصدد عزل أسر في عدد من المحافظات عزلا منزليا، في محاولة منهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف " مجاهد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تلك المحافظات تشمل ثماني محافظات هي: بورسعيد والغربية والإسكندرية والمنيا والمنوفية وقنا والبحر الأحمر ودمياط، لافتا إلى صعوبة تطبيق هذا العزل في محافظتي القاهرة والجيزة نظرا لطبيعة المحافظتين من حيث الكثافة العددية. ولفت "مجاهد" إلى أنه جار تطبيق هذا العزل بالتعاون مع عدد من الوزارات مثل التضامن لتقديم المساعدات والاحتياجات الخاصة بتلك الأسر، وكذلك وزارة الداخلية للتأمين والتأكد من تطبيق العزل.