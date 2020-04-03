"موسكو": انتشار كورونا في روسيا لم يبلغ ذروته بعد

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في بلاده، لم يبلغ ذروته بعد، غير مستبعد تطور الأحداث وفقا للسيناريو الأكثر تعقيدا.

وأوضح ميشوستين، خلال اجتماع هيئة التنسيق ومجموعة العمل لمكافحة انتشار الوباء، اليوم، "أريد التأكيد اليوم أنه يتعين علينا اتخاذ القرارات مع مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والكثافة السكانية، وتقييم انتشار العدوى في الوقت المناسب".

وأضاف المسؤول الروسي: "يتعين علينا الاعتماد على آراء المختصين في مجال الصحة والأوبئة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس الخميس تمديد فترة العطلة المدفوعة الأجر، التي جرى إعلانها بسبب تفشي كورونا في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وأكد بوتين، أن خطورة الوضع تختلف من منطقة إلى أخرى، وأن السلطات لم تتمكن بعد من إحداث تغيير جذري في وضع انتشار الوباء.

وسجلت روسيا 4149 حالة إصابة و34 وفاة حتى اليوم.

وأكد بوتين، ضرورة إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى شهر مايو المقبل لاحتواء الأزمة، وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، "قررت تمديد الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مع مواصلة تدابير العزل الصحي حتى نهاية شهر أبريل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وشدد بوتين، على حتمية هذا الأمر لاحتواء انتشار العدوى"، مضيفا: "هذا هو ما يعتقده الخبراء، ونحن بالتأكيد نستمع وسنستمع إلى رأيهم، وسننظم كل العمل انطلاقا من هذا الأمر لضمان تنفيذ الأولوية الأساسية، التي تتمثل في رعاية حياة وصحة المواطنين الروس".

وسبق أن فرضت السلطات الروسية، منذ أواخر مارس الماضي، حزمة إجراءات خاصة بالعزل الصحي الذاتي والحد من تنقلات الناس في كثير من مناطق البلاد بدءا من العاصمة موسكو.