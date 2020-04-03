أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على أكثر من 20 ألف مخالف لقرار الحظر المفروض بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ تطبيقه في الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت 48 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد في العراق".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 820؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 54، أما مجموع حالات الشفاء بلغت 226"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية.