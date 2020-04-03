المغرب يسجل 70 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة.. والإجمالي 761

أعلن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، أن عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة.

وقال اليوبي، في بيان اليوم، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 3062 منذ بداية انتشار "كوفيد 19" بالبلاد، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 56 حالة، وعدد الوفيات 47 ضحية.

وأهابت وزارة الصحة المغربية، بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.