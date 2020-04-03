عاجل.. المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 735 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 47 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي حتى 20 أبريل الجاري، من أجل مكافحة تفشي الوباء، كما اتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من "كوفيد 19"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

وذكرت النيابة العامة المغربية، أمس الخميس، أنها تابعت 5098 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية"، وقدمت 334 منهم إلى المحكمة.