قبل تخفيض الاشتراك.. إجراءات المصرية للاتصالات لمواجهة فيروس كورونا

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ35 إلى 20 جنيهًا فقط لمدة 3 أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب، وتتيح هذه الباقة للعملاء الاستمتاع بمكالمات بلا حدود طوال الشهر لخطوط الثابت والمحمول لشبكة WE مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل.

جاء ذلك الإجراء استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، حيث بادرت الشركة بالتخفيف من تداعيات التباعد الاجتماعي المترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة العملاء على الاحتفاظ بقدرتهم على التواصل بشكل أكبر في ظل الظروف الحالية، كما أنها سبقت واتخذت مجموعة من الإجراءات منذ بداية الإعلان عن الفيروس، وتستعرض "الوطن" الإجراءات التي اتخذتها شركة المصرية للاتصالات لمواجهة كورونا:

- مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، ومد فترة سداد الاشتراك في الرقم المختصر لمدة شهر دون رسوم إضافية.

- زيادة باقات الإنترنت لعملائها بنسبة 20%.

- دعم منظومة التعليم بإتاحة الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وتوفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية.

- دعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد بإتاحة الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن فيروس كورونا بالتعاون مع منصة "الطبي" على رقم 16445.

- إمكانية الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا.

- إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

- وأخيرا جاء قرار بتخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة ال 35 إلى 20 جنيها لمدة 3 شهور ، وإعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب.