صحفي بواشنطن: أمريكا استولت على شحنة "كمامات" كانت متجهة لفرنسا

قال عماد عبدالهادي، الصحفي بواشنطن، إنه وعلى خلفية أزمة كورونا الأخيرة، لا يوجد أي تعاون بين دول العالم أو حتى داخل الولايات المتحدة نفسها: "المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكية ونظيره الفرنسي جاءت بعد استيلاء الأولى على شحنه كمامات قادمة من الصين لفرنسا".

وأضاف "عبدالهادي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" بنشرة أخبار التاسعة، على الفضائية المصرية الأولى، أن الولايات المتحدة حاليا تعاني من حالة من الفوضى العارمة، حيث إنه لا يوجد أي تنسيق بين الولايات وبعضها البعض: "كل ولاية تتصرف على حسابها"، موضحا أن ما حدث بين فرنسا وأمريكا هو ما يحدث يوميا بين الولايات بعضها البعض في شراء الأدوات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكد أن هناك تنبؤات قدمها كبير الأطباء والمستشار الطبي للرئيس دونالد ترامب، توقع فيها وفاة 200 ألف مواطن أمريكي بسبب فيروس كورونا: "الرئيس الأمريكي قال إن هذين الأسبوعين سيصل فيهما تفشي الوباء إلى قمته"، مشيرا إلى أنه ليس بوسع فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أن ينظروا للخارج ويقدموا معونات للدول الأوروبية، وكان أبرز تلك الوقائع هو خذلان الاتحاد الأوروبي لإيطاليا الأكثر تضررا من تلك الجائحة: "لم تتلق أي معونات من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تلقتها من روسيا والصين".