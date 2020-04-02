"60 مليون قطعة".. أمريكا تشتري شحنة كمامات صينية كانت متجهة لفرنسا

استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على شحنة كمامات كانت في طريقها بالفعل إلى فرنسا، في خطوة ضمن مساعيها للتزود بالأدوات الطبية والوقائية بعدما أصبحت على رأس قائمة متضرري فيروس كورونا في العالم.

وأكد رينو موسيليه، حاكم إقليم "ألب كوت دازور" في مرسيليا بفرنسا، أن الولايات المتحدة دفعت نقدًا لشراء حمولة من الكمامات كانت بالفعل على مدرج طائرة للتوجه بها إلى فرنسا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف موسيليه، أن فرنسا طلبت من الصين طلبية كمامات كانت عبارة عن 60 مليون كمامة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية دفعت بالفعل مقدم التعاقد، قبل أن تحصل أمريكا على الشحنة.

وأشار حاكم الإقليم الفرنسي، أنه من المتوقع أن تصل إلى فرنسا شحنة بديلة في وقت لاحق خلال أسبوع.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقريرها، إلى أن أمريكا تحاول شراء أي كمامات متاحة، ما يؤدي إلى تعطيل تسليم طلبيات الدول الأخرى.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن أمريكا تدفع نقدًا ضعف الدول الأخرى حتى قبل رؤية البضاعة.