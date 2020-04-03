مصري مصاب بكورونا بفرنسا يروى مشاهد صعبة: بنتقطع ومحدش بيفكر فينا

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، رسالة صعبة ومؤثرة للمواطن المصري "أمير طلعت"، وهو يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا، والإجراءات والتعامل الصعب الذى يواجهه في باريس.

وخلال الفيديو الذى عرضه "كل يوم"، قال أمير طلعت، إنه أصيب بفيروس كورونا، وعلى الفور تم وضعه في حجر صحي مخصص لذلك، مستطردًا: "نقيم في صالة، في ناس شبهى بالهبل كتير.. كلهم يتساقطون من التعب".

وواصل: "هناك ضغط كبير، ويتم التعامل بالقوة، معرفش فى مصر زعلانين إنكم قاعدين في البيت ليه؟.. ياريت أقعد في البيت ومخرجش بس مقعدش فى الوضع اللى أنا فيه ده".

وتابع: "إحنا في مصر عندنا قلب، وبالنسبة للى أنا فيه، مصر أحسن من هنا مليون مرة.. مصر مهما يحدث، فيها قلب وإحساس، لكن هنا مهما تتقطع محدش بيفكر فيك".