 تحذير أممي من خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بكورونا في سجون سوريا

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في السجون في سوريا، مشيرة إلى عدم اتخاذ السلطات أي إجراء في هذا الصدد حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح صحفي، اليوم، إن الوضع في جميع السجون الرسمية المؤقتة ينذر بالخطر، وخاصة في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية للنظام الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري.

وأعربت المفوضية عن مخاوف مماثلة بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها الجماعات المسلحة غير التابعة للنظام في شمال غربي البلاد وشمالها وشرقها.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان، جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول دون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقق من الظروف التي يعيش فيها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.

وحثت المفوضية، على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى أي جزء من سوريا خلال هذه الجائحة.