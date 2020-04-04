الأوقاف: إغلاق 100% من المساجد.. ورصد مخالفتين فقط

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن المساجد تم إغلاقها بنسبة 100% وتم تعليق الصلاة فيها ويتم الصلاة بالمنازل في ظرف حرج بسبب فيروس كورونا، حيث جاء الالتزام بقرارات الوزارة بشأن تعليق صلاة الجمعة بنسبة قاربت الـ100%.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وفي حال تم رصد أي مشهد عبثي من العاملين بالوزارة يتم اتخاذ معه أقصي عقوبة وهي أنهاء خدمة من يقوم بفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة، موضحا أنه قد تم إنهاء خدمة أحدى الأئمة في سوهاج، وأخر في محافظة الدقهلية بزاوية صغيرة: "تم إنهاء خدمتهم على الفور".

وأكد أنه وفي مدينة أكتوبر تم رصد صلاة بعض المواطنين أمام أحدى المساجد: "رجل كبير في السن على المعاش كان أماما لهم، وتم تحرير محضر على الفور، وفي القليوبية تم رصد شاب صيدلي قام في الشارع بالصلاة وتم التعامل معه وتحرير محضر بالواقعة قبل البدء في الصلاة"، مشيرا إلى أن تصميم بعض المواطنين بإقامة صلاة الجمعة أو أية صلاوات بالمساجد يأتي بسبب قلة وعي وعدم تقدير جيد لموقف فيروس كورونا: "يجب أن يكون التعامل غير عادي لأننا في حالة طارئة واستثنائية، ويجب أن تضرب الدولة على يد المخطئ بيد من حديد، والمسؤولية ليست فردية".