حميات المنيا: تحاليل المريض إيجابية.. ومعامل الوزارة: الحالة سلبية

أعلنت اليوم مديرية الصحة بالمنيا، أن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، وإذا ثبت إيجابيتها بحمل الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكيد.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه تم أخذ عينة لأحد المرضى المشتبه في حالته يوم 31 مارس الماضي، وتوفي بعد ثبوت إيجابية العينة التي تم تحليلها بمعمل pcr بحميات المنيا في 1 أبريل الجاري، وبإعادة تحليل العينة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ثبت سلبيتها.

وأكد بيان المديرية أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية مع الحالة والمخالطين لها تأتي للصالح العام وللمجتمع. وبناءا علي سلبية العينة تم إنهاء العزل لجميع المخالطين للحالة، ووجهت المديرية الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مكافحة هذا الوباء.