مجلس جامعة المنيا: عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة للدراسات العليا

قدم الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، شكره لأعضاء مجلس الجامعة وهيئة التدريس والعاملين، على الاستجابة السريعة لتوجيهات الدولة والجامعة في تحقيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، ونشر المقررات في صورة إلكترونية على صفحات الكليات وعلى موقع الجامعة، وكذلك ما تم من تطهير لكل المباني التعليمية والإدارية بالجامعة واستمرارها بكافة المرافق في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الامتحانات النهائية من حيث المبدأ ووفقاً للتغيرات التي قد تطرأ لن تعقد قبل 30 مايو القادم أو ما بعدها، في ضوء الوضع الحالي وفي حينه، بينما تضاف درجات امتحانات أعمال السنة ومنتصف الفصل الدراسي "الميدترم" إلي الدرجات الكلية التي يُقيم عليها الطالب بالامتحان النهائي.

لفت "عبد النبي" إلى أن امتحانات الدراسات العليا التي يتعين عقدها في هذه الأيام تؤجل حتي انتهاء تعليق الدراسة، ولا تحتسب هذه المدة ضمن مدة التسجيل لطلاب الماجستير والدكتوراه، مع ما يترتب عليها من آثار.

وأوضح الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أنه تم إتاحة خدمة جديدة على موقع الجامعة يستطيع عضو هيئة التدريس تسجيل الدخول من خلالها لمراجعة وعرض مقرراته الدراسية، أو إضافة مواد علمية للمقررات الخاصة به، أو روابط خاصة بالشرح، لزيادة التفاعلية مع الطلاب وتحقيق أقصى استفادة لهم.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة والهيئة التدريسية والعاملين، على ما قدموه من تبرعات مادية وعينية لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، مشيراً إلى أنه تم توجيه هذه التبرعات لإنشاء صوبات زراعية، وزراعة المزيد من شتلات للنخيل، وذلك مساهمة منهم لزيادة إنتاجية المركز والمساحات المستزرعة به.