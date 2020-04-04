محافظ الإسكندرية: الدولة خايفة على المواطن أكتر من نفسه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، إن المواطنين بمحافظة الأسكندرية التزموا في منازلهم حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، وبعد الثانية والنصف ظهرا بدأ مواطنو الأسكندرية بالنزول على الكورنيش.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "كان في زحام شديد على الكورنيش.. مريت على الكورنيش كله والناس كانت بتستجيب وبتروح بعد مابننصحها".

وتابع الشريف أن المواطنين غير ملتزمين، "الدولة خايفة على المواطن أكتر من نفسه"، "سوق الجمعة وسوق الحمام كانوا خاليين تماما حتتى الثانية ظهرا، وراحوا على سوق الميدان وكأننا مقولناش حاجة".

وشرح الشريف أن الأسواق اليومية فيها تباعد بين البائعين وبعضهم البعض، مشددا على أنه لايتم منع أسواق الفاكة والخضار، ولكن يتم تنظيم الحركة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.