"كل يوم" يعرض فيديو لمحارق جثث مصابي كورونا في إيطاليا

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو صادم، لمحارق جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إيطاليا.

وعلقت بسمة وهبة على الفيديو قائلة: "إن هذا ثمن الاستهتار، حيث تسبب في وفاة عدد كبير من الضحايا، نحن أمام كارثة حقيقة، أظن مفيش وجع أكثر من كدا، والفيديو تحذير شديد اللهجة لكل مستهتر".

وكانت تقرير لصحيفة إيطالية قد كشف عن أن الوضع في مقاطعة بيرجامو في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا مؤسف للغاية مع ارتفاع حالات الوفاة بشكل يومي لضحايا فيروس كورونا وهو ما لم تعد تقدر على استيعابه مستودع الجثث والمحرقة المخصصة لحرق الجثث.