محافظ الأسكندرية يحذر: سنطبق الغرامات الفورية.. هذا الأسبوع هو الأخطر

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة هي الثانية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد محافظة القاهرة، مضيفا أن "الناس لازم تاخد بالها إحنا خايفين عليهم.. الأسبوع ده أخطر أسبوع".

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أمس، أنه على المواطنين الالتزام بالتعليمات، "المنظر بالشكل ده بعد التنبيهات هيبقى في حلول جذرية أكثر من ذلك، هنطبق الإجراءات القانونية والغرامات الفورية، وإجراءات ومحاضر".

وأوضح الشريف أن كل الأجهزة موجهة للنصح والإرشاد، و"لكن المواطنين مش مقدرين الموقف وخطورة الموقف"، كاشفا أن المواطنين ممن التقى بهم في الشارع "بيقولو مخنوقين وقاعدين في البيت من الساعة 7 مساء، معندناش مانع بس ننزل فرادى مش مجموعات كبيرة".

وكشف الشريف عن وجود مبادرات لرجال الأعمال لمساعدات العمالة اليومية والأسر المحتاجة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لمبادرة "دعمك حياة" للمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، سواء أجهزة أو مستلزمات.