حبس عاطل لسرقة عيادة طبيب أسنان بالمعادي

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عيادة طبيب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة المعادي، وإعادة المسروقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من طبيب، باكتشافه سرقة شاشة LCD وكاسيت بالسماعات، من داخل عيادة الأسنان ملكه، بأحد العقارات بدائرة القسم.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس سابق بالعقار محل البلاغ، من محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.