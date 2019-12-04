مدير أمن القاهرة الجديد يجري حركة تنقلات لـ 8 رؤساء مباحث بالعاصمة

أجرى صباح اليوم الأربعاء، اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة حركة تنقلات لـ 8 رؤساء مباحث بالعاصمة .

وشملت الحركة تعيين كل من الرائد إبراهيم سليم رئيسا لمباحث المرج خلفا للرائد محمد أبو العطار الذي تولي مباحث الآداب، الرائد قدري الغرباوي رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم أحمد التحيوي رئيسا لمباحث التجمع الخامس، والمقدم أحمد سمير رئيسا لمباحث الوايلي، والرائد محمود أبو الحسن مكتب المخدرات، والمقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث مصر القديمة، والرائد حسام عبد العال رئيس مباحث الساحل.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عين اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة من يومين، ضمن حركة محدودة شكلت بعض مدراء الأمن.