مدحت العدل: "مينفعش نعيش الـ24 ساعة كورونا.. حبوا الحياة"

قال الدكتور مدحت العدل، إنه من الضروري على كافة المواطنين اتخاذ الاحتياطات الأزمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التمسك بالتفاؤل لأنه يعد نصف الشفاء من ذلك الفيروس المستحدث، محذرا من الدخول في حالة من الاكتئاب بسبب ما يمر به العالم خلال الوقت الحالي بسبب كورونا.

وأضاف" العدل" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه قد حصل على الماجستير بنقص المناعة المكتسبة "الإيدز" عام 1988، موضحا أن الجزء الأكبر من تقوية المناعة متمثل في التمسك بالأمل والتفاؤل، بينما يؤدى الخوف لانهيار المناعة: "مينفعش نعيش 24 ساعة كورونا حبوا الحياة".

وطالب الجميع بالعمل والعيش وترك المستقبل لله سبحانه وتعالى: "على الجميع أن يأخذ بالأسباب، ومن ضمنها طرق الوقاية من فيروس كورونا".