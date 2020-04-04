الأطباء: 60% يعملون خارج مصر و"هيجي وقت مش هنلاقي اللي يعالج المصريين"

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن نحو 60% من الأطباء يعملون خارج مصر، مشيرا إلى أن العجز يزيد كل عام.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على شاشة "CBC"، اليوم: "لو فضلنا كده، هنيجي في وقت من الأوقات مش هنلاقي الي يعالجنا جوه بلدنا".

وتابع، أن دول العالم كلها فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الأطباء المصريين وتقلل في الاشتراطات اللازمة للسفر إليها، متابعا: "هم يعلمون كفاءة الطبيب المصري".

وأكد، أن كل الأطباء المصريين يقفون بجدية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19): "نعمل دون مقابل لأن هذا الأمر واجبنا ورسالتنا تجاه أهلنا وبلدنا".