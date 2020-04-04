طبيب مصري في بكين: التزام الشعب الصيني سر السيطرة على كورونا

قال الدكتور رأفت الليثي، أحد المصريين المقيمين بالصين، أمس، إن التزام الشعب الصيني بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هو السر الحقيقي وراء سيطرة "بكين" على الوباء الذي انتشر فيها.

وأضاف "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار" والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الصيني ما زال يرتدي الكمامات حتى الوقت الراهن بالرغم من انتهاء الوباء تماما في الصين: "لن يخلعوها إلا بعد صدور قرار من جانب السلطات الصينية، موضحاأن عدد من الشعوب العربية لم تلتزم بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكوماتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، ولذا بات لزاما على الجميع الاهتمام بالإجرائات الاحترازية التي تقرها كل دولة لحين السيطرة على الوباء.

ونفي "الليثي" عودة الإصابات من جديد إلى الشعب الصيني والأجانب على الأراضي الصينية، حيث أن جميع الحالات الجديدة تأتي من الخارج، ولذا تم إصدار قرار بعدم استقبال الأجانب حتى لا تحدث إصابات جديدة.