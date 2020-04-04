"شوشة" عن خلو شمال سيناء من كورونا: الناس ملتزمة

علق اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على خلو المحافظة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلا: "يمكن ربنا عامل كدا علشان المعاناة اللي عانوها أهالي شمال سيناء الفترة الماضية من الإرهاب"، وأضاف: "بس الناس ملتزمين بالتعليمات، مما أدى لعدم وجود حالات عندهم، وبنزل جولات في الحظر مبلاقيش حد في الشوارع".

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أمس، أن المحافظة تلتزم بدورة كاملة للتعقيم لجميع المصالح، وأنه يجري "الرش والتعقيم في فترة ما بعد الحظر دائما".