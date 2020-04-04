مدير معهد الأورام: 15 مريضا بفيروس كورونا بين الأطباء والممرضين

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم مدير معهد الأوروام، إنه منذ أسبوع مضى تبين وجود ممرض تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم إجراء تحليل له وتبين حمله للفيروس: "عزلناه وعزلنا 5 حواليه مكنش باين عليهم أعراض، بس عملنالهم تحاليل وطلع منهم 2 حاملين للفيروس واتعزلوا".

وأضاف "أبوالقاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه يوم الأحد الماضي قد ظهر على إحدى مشرفات التمريض أعراض الإصابة بالفيروس: "عملنالها التحليل واتعذلت، وكانت حاملة للفيروس"، موضحا أنه وفي أعقاب ذلك تم إجراء الفحوصات الطبية على طاقم المشرفات المخالطين لها: "عملنا تحاليل على 40 واحد وطلع منهم 9 حاملي للمرض ومش ظاهر عليه أمراض".

وأكد أن العدد الأجمالي الحالي من مصابي فيروس كورونا بالمعهد هم 3 أطباء و12 من طاقم التمريض العامل بالمعهد.