معهد الأورام بعد اكتشاف أطباء مصابين بـ كورونا داخله: قللنا عدد المرضى

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم مدير معهد الأوروام، إنه وبعد تبين وجود إصابات بين 3 أطباء و12 من طاقم التمريض في المعهد، قد تم تعقيم كامل للمعهد أول أمس وأمس واليوم: "قللنا أعداد المرضي على قد ما نقدر".

وأضاف "أبوالقاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن المرضى في المستشفى حاليا تعدادهم 60 شخصا فقط، مع وضع خطة عمل جديدة للمرحلة القادمة: "معهد الأورام مينفعش يتقفل، لأننا بنستقبل حالات من كل مكان"، موضحا أنه سيتم إغلاق قسم الاستقبال الخاص بالمعهد، اليوم، فيما سيتواجد الممرضون لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس عليهم.

وأكد أن الفيروس قد انتشر من قبل الأشخاص الأصحاء أكثر مما انتشر من المرضى: "المريض بتتعامل معاه بحذر، ولكن حامل الفيروس وهو سليم أخطر من المريض"، مشيرا إلى أن طاقم التمريض أو الأطباء يتعاملون مع بعضهم البعض دون اتباع الإرشادات "بسبب حسن النية منهم تجاه زملائهم".