وزير الزراعة يستجيب لـ"على مسئوليتي" ويوفر 3 سيارات منتجات غذائية في فيصل

استجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشكل فوري، لنداء الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، بتوفير 3 سيارات منتجات غذائية لمنطقة المنشية بفيصل غدا، لتكون بديلة عن سوق المنشية العشوائي.

وفضت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، سوق المنشية في فيصل بمحافظة الجيزة، تنفيذا للإجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان عرض الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، لقطات على الهواء ومشاهد لتجمعات المواطنين بسوق المنشية بفيصل، مستنكرا ضرب المواطنين بقرارات الحكومة عرض الحائط بغلق الأسواق الشعبية، وخصوصا يومي الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.